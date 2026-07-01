AGENDA · Rennes
Lieu d’Accueil Enfants Parents, Maison de Quartier La Bellangerais, Rennes
mardi 25 août 2026 · Maison de Quartier La Bellangerais · Rennes
Informations pratiques
Lieu d’Accueil Enfants Parents Mardi 25 août, 09h30 Maison de Quartier La Bellangerais Ille-et-Vilaine
gratuit / sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-25T09:30:00+02:00 – 2026-08-25T10:00:00+02:00
Fin : 2026-08-25T09:30:00+02:00 – 2026-08-25T10:00:00+02:00
Maison de Quartier La Bellangerais 5 Rue du Morbihan, 35700 Rennes Rennes 35704 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne
Le LAEP accueille les jeunes enfants ( moins de 6 ans ) et leurs parents dans un espace chaleureux Un lieu pour jouer, échanger, rencontrer d’autres familles et partager un moment convivial.
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