Lieu d’Accueil Enfants Parents, Maison de Quartier La Bellangerais, Rennes

Informations pratiques

Lieu d’Accueil Enfants Parents Mardi 25 août, 09h30 Maison de Quartier La Bellangerais Ille-et-Vilaine

gratuit / sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-25T09:30:00+02:00 – 2026-08-25T10:00:00+02:00

Fin : 2026-08-25T09:30:00+02:00 – 2026-08-25T10:00:00+02:00

Maison de Quartier La Bellangerais 5 Rue du Morbihan, 35700 Rennes Rennes 35704 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne

Le LAEP accueille les jeunes enfants ( moins de 6 ans ) et leurs parents dans un espace chaleureux Un lieu pour jouer, échanger, rencontrer d’autres familles et partager un moment convivial.