Lieu d’Accueil Enfants Parents Sabres Salle RPE Sabres Sabres
Lieu d’Accueil Enfants Parents Sabres Salle RPE Sabres Sabres lundi 20 avril 2026.
Sabres
Lieu d’Accueil Enfants Parents Sabres
Salle RPE Sabres Route de Solférino Sabres Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 09:00:00
fin : 2026-04-20 11:45:00
Date(s) :
2026-04-20
Le LAEP, c’est un espace chaleureux pour
– jouer
– échanger
– rencontrer d’autres familles
– prendre un temps pour soi et avec son enfant
Rendez-vous à Sabres
Tous les lundis matin
9h00 11h45
Entrée libre gratuite sans inscription
On a hâte de vous retrouver ! .
Salle RPE Sabres Route de Solférino Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 30 06 19 parentalite@coeurhautelande.fr
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English : Lieu d’Accueil Enfants Parents Sabres
L’événement Lieu d’Accueil Enfants Parents Sabres Sabres a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cœur Haute Lande
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