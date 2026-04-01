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Lieu d’Accueil Enfants Parents Sabres Salle RPE Sabres Sabres

Lieu d’Accueil Enfants Parents Sabres Salle RPE Sabres Sabres

Lieu d’Accueil Enfants Parents Sabres Salle RPE Sabres Sabres lundi 27 avril 2026.

Lieu : Salle RPE Sabres

Adresse : Route de Solférino

Ville : 40630 Sabres

Département : Landes

Début : lundi 27 avril 2026

Fin : lundi 27 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Sabres

Lieu d’Accueil Enfants Parents Sabres

Salle RPE Sabres Route de Solférino Sabres Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 09:00:00
fin : 2026-04-27 11:45:00

Date(s) :
2026-04-27

Le LAEP, c’est un espace chaleureux pour
– jouer
– échanger
– rencontrer d’autres familles
– prendre un temps pour soi et avec son enfant

Rendez-vous à Sabres
Tous les lundis matin
9h00 11h45

Entrée libre gratuite sans inscription

On a hâte de vous retrouver !   .

Salle RPE Sabres Route de Solférino Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 30 06 19  parentalite@coeurhautelande.fr

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English : Lieu d’Accueil Enfants Parents Sabres

L’événement Lieu d’Accueil Enfants Parents Sabres Sabres a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cœur Haute Lande

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