Lieu de ressources et table ronde Réalités des femmes et des minorités dans le milieu de l’art contemporain Salle François Martin Mâcon

Lieu de ressources et table ronde Réalités des femmes et des minorités dans le milieu de l’art contemporain

Salle François Martin Place saint Pierre Mâcon Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-08

2026-03-07

Dans l’art contemporain, les réalités ne sont pas les mêmes que vous soyez une femme, une personne appartenant à une minorité ou un homme. Le milieu professionnel de l’art contemporain est en miroir de notre société avec toutes les inégalités associées au genre de la personne.

L’association Abraca organise un espace de discussion et de ressources qui aborderont les thématiques des Réalités des femmes et minorités de genre dans le milieu de l’Art Contemporain. Vous pourrez lire regarder écouter apprendre et partager.

Une exposition d’affiches artistique sur la défense des combats des femmes et minorités, prêtée par Formes de Luttes.

Un espace vente avec la librairie Le cadran Lunaire ou consultation sur place d’ouvrages sur la thématique.

Une table ronde samedi de 14h30 à 18h, Mathilde Sauzet éditrice/commissaire, sera la modératrice de ce temps de parole où

l’artiste Laura Tisserand,

Alexia Abed critique d’art/chercheuse et commissaire,

L’artiste Nathalie Muchamad et

Clémentine Labrosse éditrice/journaliste

Nourrirons le dialogue sur la thématique.

Un atelier fanzine gratuit sera proposé le dimanche matin de 10h à 12h par l’Atelier Tache Papier.

Retrouvez nous salle François Martin le samedi 7 mars de 10h à 19h30 et le dimanche 8 mars de 9h30 à 13h. .

Salle François Martin Place saint Pierre Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté association.abraca@gmail.com

