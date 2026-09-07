Lieux secrets de Chamarande : Ouverture exceptionnelle de la glacière et du pavillon du belvédère, Domaine de Chamarande, Chamarande

Informations pratiques

Lieux secrets de Chamarande : Ouverture exceptionnelle de la glacière et du pavillon du belvédère 19 et 20 septembre Domaine de Chamarande Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez les portes de lieux habituellement fermés au public ! Découvrez le pavillon du Belvédère et ses graffitis, explorez la mystérieuse glacière qui date du XVIIIe siècle. Une occasion pour plonger dans l’histoire du domaine et de ses illustres propriétaires.

Domaine de Chamarande 38 Rue du Commandant Maurice Arnoux, 91730 Chamarande, France Chamarande 91730 Essonne Île-de-France 0160825201 http://www.chamarande.essonne.fr Château acquis au XIXe siècle par Anthony Boucicaut, fils d’Aristide Boucicaut qui devint propriétaire du Bon Marché en 1852. Édifice représentatif de l’architecture du XVIIe siècle. Situé à 30 km d’Évry et à 35 km au sud de Paris, le site est accessible par RER C – station Chamarande (à 200 m du Domaine) ou N20, entre Arpajon et Étampes – sortie Étréchy-Chamarande. Site accessible aux personnes à mobilité réduite avec un parking dédié.

Visite libre

© Alexis Harnichard