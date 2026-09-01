Lignes ouvertes Entre deux terrils Loos-en-Gohelle
dimanche 20 septembre 2026 · Loos-en-Gohelle
Informations pratiques
Loos-en-Gohelle
Lignes ouvertes Entre deux terrils
Terrils jumeaux de la Base 11/19 Loos-en-Gohelle Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Certain·es s’en souviendront peut-être, Tatiana Mosio-Bongonga de la Cie Basinga avait déjà pris de la hauteur en 2019 pendant le festival La Constellation Imaginaire dans le centre-ville de Lens avec Lignes Ouvertes. En voyant les fameux terrils de Loos-en-Gohelle, elle a dit Un jour, j’irai là-bas …
ENTRE DEUX TERRILS Lignes Ouvertes, c’est avant tout une expérience collective qui ne pourrait exister sans celles et ceux qui assistent la funambule, montent ses lignes, la mettent en musique et la regardent. Une expérience humaine unique à la fois terrienne et aérienne, démontrant l’importance du rôle de chacune et chacun, du lien et du dépassement de nos fragilités par leur conjugaison. Venez nombreux pour vivre et partager cette aventure aérienne et dansée, hors-sol et hors du temps !
Un événement unique à vivre ensemble
Une traversée funambule exceptionnelle de 400 mètres
Des musicien.nes et choristes en live
Des animations sur la Base 11/19 de Loos-en-Gohelle et à la Fabrique Théâtrale
Une mobilisation de 200 bénévoles
Un projet respectueux de la biodiversité et du paysage minier .
Terrils jumeaux de la Base 11/19 Loos-en-Gohelle 62750 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 14 25 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Some of you may remember that Tatiana Mosio-Bongonga of the Basinga Company had already taken to the skies in 2019 during the La Constellation Imaginaire festival in downtown Lens with *Lignes Ouvertes*. Upon seeing the famous slag heaps of Loos-en-Gohelle, she said, “One day, I’ll go down there”…
L’événement Lignes ouvertes Entre deux terrils Loos-en-Gohelle a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme de Lens-Liévin
À voir aussi à Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais)
- L’amour est déclaré, Le Menadel et Saint Hubert, Loos-en-Gohelle 19 septembre 2026