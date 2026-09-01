Informations pratiques

Loos-en-Gohelle

Lignes ouvertes Entre deux terrils

Terrils jumeaux de la Base 11/19 Loos-en-Gohelle Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Certain·es s’en souviendront peut-être, Tatiana Mosio-Bongonga de la Cie Basinga avait déjà pris de la hauteur en 2019 pendant le festival La Constellation Imaginaire dans le centre-ville de Lens avec Lignes Ouvertes. En voyant les fameux terrils de Loos-en-Gohelle, elle a dit Un jour, j’irai là-bas …

ENTRE DEUX TERRILS Lignes Ouvertes, c’est avant tout une expérience collective qui ne pourrait exister sans celles et ceux qui assistent la funambule, montent ses lignes, la mettent en musique et la regardent. Une expérience humaine unique à la fois terrienne et aérienne, démontrant l’importance du rôle de chacune et chacun, du lien et du dépassement de nos fragilités par leur conjugaison. Venez nombreux pour vivre et partager cette aventure aérienne et dansée, hors-sol et hors du temps !

Un événement unique à vivre ensemble

Une traversée funambule exceptionnelle de 400 mètres

Des musicien.nes et choristes en live

Des animations sur la Base 11/19 de Loos-en-Gohelle et à la Fabrique Théâtrale

Une mobilisation de 200 bénévoles

Un projet respectueux de la biodiversité et du paysage minier .

Terrils jumeaux de la Base 11/19 Loos-en-Gohelle 62750 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 14 25 35

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English :

Some of you may remember that Tatiana Mosio-Bongonga of the Basinga Company had already taken to the skies in 2019 during the La Constellation Imaginaire festival in downtown Lens with *Lignes Ouvertes*. Upon seeing the famous slag heaps of Loos-en-Gohelle, she said, “One day, I’ll go down there”…

L’événement Lignes ouvertes Entre deux terrils Loos-en-Gohelle a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme de Lens-Liévin