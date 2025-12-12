L’île au trésor Wassy
L’île au trésor Wassy dimanche 10 mai 2026.
L’île au trésor
La Forgerie Wassy Haute-Marne
Tarif : 2 – 2 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Tout public
Une adaptation du chef-d’œuvre de Stevenson pour théâtre d’objets et violoncelle !Un spectacle pour petits et grands, rempli d’aventures et de dangers, où les personnages sont représentés par leurs bottes et chaussures, comme si une caméra avait filmé l’histoire à hauteur d’enfant. .
La Forgerie Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66
