L’île au trésor Wassy

L’île au trésor

La Forgerie Wassy Haute-Marne

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

2026-05-10

Tout public

Une adaptation du chef-d’œuvre de Stevenson pour théâtre d’objets et violoncelle !Un spectacle pour petits et grands, rempli d’aventures et de dangers, où les personnages sont représentés par leurs bottes et chaussures, comme si une caméra avait filmé l’histoire à hauteur d’enfant. .

La Forgerie Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66

