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L’île de Tulipatan Torcé-en-Vallée

L’île de Tulipatan Torcé-en-Vallée samedi 11 juillet 2026.

Adresse
Lieu-dit les Aulnays
Ville
72110 Torcé-en-Vallée
Département
Sarthe
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
20

Torcé-en-Vallée

L’île de Tulipatan

Lieu-dit les Aulnays Torcé-en-Vallée Sarthe

Tarif : – – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-12 21:30:00

Date(s) :
2026-07-11

Opérette de Jacques Offenbach
Organisée par les Festins Lyriques.
Mise en scène de Mireille Delunsch   .

Lieu-dit les Aulnays Torcé-en-Vallée 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 08 69 68 38 

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English :

An operetta by Jacques Offenbach

L’événement L’île de Tulipatan Torcé-en-Vallée a été mis à jour le 2026-06-24 par Pays Perche Sarthois

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