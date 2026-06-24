L’île de Tulipatan Torcé-en-Vallée
L’île de Tulipatan Torcé-en-Vallée samedi 11 juillet 2026.
Torcé-en-Vallée
L’île de Tulipatan
Lieu-dit les Aulnays Torcé-en-Vallée Sarthe
Tarif : – – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-12 21:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Opérette de Jacques Offenbach
Organisée par les Festins Lyriques.
Mise en scène de Mireille Delunsch .
Lieu-dit les Aulnays Torcé-en-Vallée 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 08 69 68 38
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English :
An operetta by Jacques Offenbach
L’événement L’île de Tulipatan Torcé-en-Vallée a été mis à jour le 2026-06-24 par Pays Perche Sarthois
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