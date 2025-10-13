L’illiade Lombron

L’illiade

Place de l’église Lombron Sarthe

Début : 2026-05-29 21:00:00

fin : 2026-05-29

2026-05-29

Par la compagnie la Bravache

Top chrono, les quatre joyeux interprètes de la Compagnie Bravache relèvent le défi de raconter et jouer toute l’histoire de L’Iliade en 50 minutes.

Une épopée où l’on croise bien sûr Achille, Ulysse, Hélène et Pâris, et où la guerre de Troie fait rage, ici restituée avec des effets spéciaux et des moyens colossaux, comme des épées en carton, des casques en plastique et du faux sang.

Attendez-vous à trembler (de rire) devant ce spectacle approximativement spectaculaire mais réellement épique et fidèle au récit mythique, à peine égratigné au passage.

– Théâtre de rue à partir de 8 ans

– Durée 50 min .

Place de l’église Lombron 72450 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 56 04

