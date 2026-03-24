Limoges Music Vibes

Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

Cet été, la Ville de Limoges organise la seconde édition du festival de musiques Limoges Music Vibes. Il emmènera le public vers des contrées musicales multiples et variées, aux côté d’artistes nationaux et internationaux, de tous horizons.

Dans la limite des places disponibles.

Programmation à venir. .

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Limoges Music Vibes

L’événement Limoges Music Vibes Limoges a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Limoges Métropole