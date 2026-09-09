L’impression 3D, ça vous dit ? Troyes
mercredi 9 septembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
L’impression 3D, ça vous dit ?
Le Rucher Créatif Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 16:00:00
fin : 2026-09-09 17:30:00
Date(s) :
2026-09-09
Un café, une imprimante 3D et un peu de curiosité ! Venez découvrir simplement comment fonctionne l’impression 3D, observer une machine en action et comprendre comment une idée peut prendre forme, avec Benoit, Conseiller numérique
Gratuit pour toutes et tous. .
Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org
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English :
L’événement L’impression 3D, ça vous dit ? Troyes a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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