L’Improbal Espace André Malraux Ribérac

Ribérac

L’Improbal

Espace André Malraux 965 Place André Pradeau Ribérac Dordogne

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 18:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Avec le bal mécanique (VIRUS) et la Goguette d’Enfer (Karaoké vivant)

Entrée Payante .

Espace André Malraux 965 Place André Pradeau Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 14 00 68 centre.culturel@mairie-riberac.fr

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English : L’Improbal

L’événement L’Improbal Ribérac a été mis à jour le 2026-04-15 par Val de Dronne