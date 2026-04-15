L’Improbal Espace André Malraux Ribérac
L’Improbal Espace André Malraux Ribérac vendredi 1 mai 2026.
Ribérac
L’Improbal
Espace André Malraux 965 Place André Pradeau Ribérac Dordogne
Tarif : – – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 18:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Avec le bal mécanique (VIRUS) et la Goguette d’Enfer (Karaoké vivant)
Entrée Payante .
Espace André Malraux 965 Place André Pradeau Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 14 00 68 centre.culturel@mairie-riberac.fr
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English : L’Improbal
L’événement L’Improbal Ribérac a été mis à jour le 2026-04-15 par Val de Dronne
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