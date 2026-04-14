L’Improthéo sort du cadre Le Festival 2026 Saint-Martin-le-Nœud

Saint-Martin-le-Nœud

L’Improthéo sort du cadre Le Festival 2026

4 Rue de la Mairie Saint-Martin-le-Nœud Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-24 01:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Comme chaque année pour clôturer la saison, L’Improthéo est heureuse de vous inviter à son festival annuel à Saint-Martin le Nœud ! Si le match d’improvisation reste le format emblématique que vous connaissez et appréciez, nous avons cette année l’envie de sortir des sentiers battus. Au programme de nouveaux formats, toujours entièrement improvisés, pour vous faire découvrir toute la richesse et la diversité du théâtre d’impro.

Bien sûr, nous gardons ce qui fait le sel du festival notre traditionnel tournoi de matchs d’improvisation, avec des équipes venues de toute la France… et même de Belgique ??

Côté spectacles, nous ajouterons au tournoi

– Vendredi soir un cabaret d’improvisation

Samedi soir un Catch d’Impro explosif

Et pour la première fois, le festival se prolonge le dimanche avec deux spectacles improvisés

Pyjama Party par la troupe Les Affranchis

Bagarre du collectif Bagarre, présenté pour la toute première fois !

Un week-end placé sous le signe de la surprise, de la créativité et du plaisir de jouer… et de vous surprendre !

Comme chaque année pour clôturer la saison, L’Improthéo est heureuse de vous inviter à son festival annuel à Saint-Martin le Nœud ! Si le match d’improvisation reste le format emblématique que vous connaissez et appréciez, nous avons cette année l’envie de sortir des sentiers battus. Au programme de nouveaux formats, toujours entièrement improvisés, pour vous faire découvrir toute la richesse et la diversité du théâtre d’impro.

Bien sûr, nous gardons ce qui fait le sel du festival notre traditionnel tournoi de matchs d’improvisation, avec des équipes venues de toute la France… et même de Belgique ??

Côté spectacles, nous ajouterons au tournoi

– Vendredi soir un cabaret d’improvisation

Samedi soir un Catch d’Impro explosif

Et pour la première fois, le festival se prolonge le dimanche avec deux spectacles improvisés

Pyjama Party par la troupe Les Affranchis

Bagarre du collectif Bagarre, présenté pour la toute première fois !

Un week-end placé sous le signe de la surprise, de la créativité et du plaisir de jouer… et de vous surprendre ! .

4 Rue de la Mairie Saint-Martin-le-Nœud 60000 Oise Hauts-de-France +33 6 61 99 50 95 limprotheo@outlook.fr

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English :

As we do every year to close the season, L?Improthéo is delighted to invite you to its annual festival at Saint-Martin le N?ud! While the improvisation match remains the emblematic format you know and love, this year we?re looking to go off the beaten track. On the program: new formats, always entirely improvised, to help you discover the richness and diversity of improv theater.

And, of course, we’re keeping what makes the festival so special: our traditional tournament of improvisation matches, with teams from all over France? and even Belgium?

On the entertainment front, we’ll be adding to the tournament:

– Friday evening: an improv cabaret

Saturday evening: an explosive Improv Catch

And for the first time, the festival continues on Sunday with two improvised shows:

Pyjama Party by the troupe Les Affranchis

Bagarre by the Bagarre collective, presented for the very first time!

A weekend full of surprises, creativity and the pleasure of playing? and surprising you!

L’événement L’Improthéo sort du cadre Le Festival 2026 Saint-Martin-le-Nœud a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis