L’incroyable aventure de Frida et Willi Saint-Étienne-à-Arnes

Saint-Étienne-à-Arnes

L’incroyable aventure de Frida et Willi

1 rue de l’église Saint-Étienne-à-Arnes Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Deux enfants partent à l’aventure pour enquêter sur le mystérieux croque-mitaine, injustement réputée effrayant. Au fil de leur quête, ils rencontrent des créatures merveilleuses qui les aideront à rétablir la vérité. Deux comédien·ne·s font surgir personnages et situations à vue, entre jeu, objets et transformations. Une aventure participative et ludique où les enfants prennent part à l’histoire autant qu’à son sens. Les Ombres des Soirs reviennent pour une 4ème édition en Argonne Ardennaise pour une FÊTE DU THÉÂTRE ! Cette fête, c’est d’abord celle de la diversité des formes et des regards pas moins de 29 événements vous attendent ! D’un spectacle à l’autre, passez du rire à l’émotion, du réel à l’imaginaire, de l’intime au collectif.Au programme du 15 au 26 juillet – 7 spectacles (théâtre contemporain, spectacle déambulatoire, jeune public…)- 25 représentations dans toute l’Argonne Ardennaise- 4 ateliers théâtre Que vous soyez fidèle au festival depuis ses débuts ou que vous le découvriez aujourd’hui, parlez-en autour de vous, venez entre amis, en famille ou entre voisins pour vibrer avec nous !

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1 rue de l’église Saint-Étienne-à-Arnes 08310 Ardennes Grand Est

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English :

Two children set off on an adventure to investigate the mysterious bogeyman, who has an undeserved reputation for being scary.%A0 As their quest unfolds, they encounter wonderful creatures who will help them uncover the truth. Two actors bring characters and situations to life through acting, props, and transformations. A participatory and playful adventure where children take part in both the story and its meaning. Les Ombres des Soirs return for a fourth edition in the Argonne Ardennaise for a THEATER FESTIVAL! This festival is, first and foremost, a celebration of diversity in forms and perspectives: no fewer than 29 events await you! From one show to the next, you’ll move from laughter to emotion, from reality to imagination, and from the intimate to the collective.On the program from July 15 to 26: 7 performances (contemporary theater, street theater, shows for young audiences, etc.) 25 performances throughout the Argonne Ardennaise region- 4 theater workshops Whether you’ve been a loyal festivalgoer since the very beginning or are just discovering it today, spread the word, and come with friends, family, or neighbors to experience the excitement with us!

L’événement L’incroyable aventure de Frida et Willi Saint-Étienne-à-Arnes a été mis à jour le 2026-06-24 par Ardennes Tourisme