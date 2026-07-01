AGENDA · Luçay-le-Mâle
L’Inde dans l’Indre Luçay-le-Mâle
dimanche 26 juillet 2026 · Luçay-le-Mâle
Informations pratiques
Luçay-le-Mâle
L’Inde dans l’Indre
Luçay-le-Mâle Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-26 15:00:00
fin : 2026-07-26 20:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Le Festival de l’Inde dans L’Indre.
Venez fêter Holi La fête des couleurs ! Au rythme de la musique et chants de l’Inde ! Stand et restauration sur place. .
Luçay-le-Mâle 36360 Indre Centre-Val de Loire
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English :
Celebrating 50 years!
L’événement L’Inde dans l’Indre Luçay-le-Mâle a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Pays de Valençay
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