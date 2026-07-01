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L’Inde dans l’Indre Luçay-le-Mâle

dimanche 26 juillet 2026 · Luçay-le-Mâle

L’Inde dans l’Indre Luçay-le-Mâle

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Ville
36360 Luçay-le-Mâle
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Luçay-le-Mâle

L’Inde dans l’Indre

Luçay-le-Mâle Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-26 15:00:00
fin : 2026-07-26 20:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Le Festival de l’Inde dans L’Indre.
Venez fêter Holi La fête des couleurs ! Au rythme de la musique et chants de l’Inde ! Stand et restauration sur place.   .

Luçay-le-Mâle 36360 Indre Centre-Val de Loire  

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English :

Celebrating 50 years!

L’événement L’Inde dans l’Indre Luçay-le-Mâle a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Pays de Valençay

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