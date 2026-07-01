Informations pratiques

Luçay-le-Mâle

L’Inde dans l’Indre

Luçay-le-Mâle Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-26 15:00:00

fin : 2026-07-26 20:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Le Festival de l’Inde dans L’Indre.

Venez fêter Holi La fête des couleurs ! Au rythme de la musique et chants de l’Inde ! Stand et restauration sur place. .

Luçay-le-Mâle 36360 Indre Centre-Val de Loire

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English :

Celebrating 50 years!

L’événement L’Inde dans l’Indre Luçay-le-Mâle a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Pays de Valençay