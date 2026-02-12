Linhalal Cité de la voix Vézelay
Linhalal
Cité de la voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay Yonne
Début : 2026-05-22 20:00:00
fin : 2026-05-22
2026-05-22
SORTIE DE RÉSIDENCE
Avec Linha[a], Les Mécanos ouvrent un nouveau chapitre de leur aventure vocale. Sous la direction de Pascal Caumont, ils explorent les polyphonies masculines d’occitan et d’ailleurs, mêlant chants traditionnels et créations contemporaines. Entre mémoire populaire et souffle nouveau, Linha[a] interroge ce qui relie les voix, les cultures et les hommes un chant collectif, vibrant, profondément humain. .
Cité de la voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 94 84 30
