L’Instant Créa, Médiathèque La Source, Harnes

Informations pratiques

L’Instant Créa Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque La Source Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

L’Instant Créa

Atelier créatif

Mon Petit Monde entre les Pages

Venez créer un univers miniature poétique à partir d’un livre. Créez une scène féérique comme un jardin secret caché entre les pages.

SAMEDI 3 OCTOBRE – 14h

Pour Adultes (Sur réservation)

Médiathèque La Source Harnes Harnes 62440 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321492414 https://mediatheque.ville-harnes.fr/index.php?database=harnes http://facebook.com/MediathequeLaSource [{« type »: « phone », « value »: « 03.21.49.24.14 »}] Située au 8 chemin de la 2ème voie, la Médiathèque La Source est un projet culturel ambitieux ! Equipement moderne et innovant, l’écrin culturel répond aux attentes des professionnels mais aussi aux aspirations des habitants. Officiellement ouverte depuis le 2 septembre 2019, elle s’inscrit dans une logique assumée de culture pour tous avec une gratuité totale ! Parking et Transport à proximité

Biblis en folie 2026

Médiathèque la Source©