L’Institut de France fête la BD Auditorium André et Liliane Bettencourt Paris

La journée du samedi 14 mars fera l’objet d’une manifestation grand public à la croisée des disciplines au sein de l’auditorium de l’Institut. L’événement réunira les cinq académies qui composent l’Institut de France, ainsi que des personnalités extérieures, autour de formats variés explorant la bande dessinée, à la fois dans sa dimension historique et à travers un éclairage contemporain. Le Prix Goscinny récompensera par ailleurs deux lauréats : un jeune scénariste et un scénariste confirmé.

La BD sous tous les angles

La matinée s’ouvrira par une table-ronde retraçant l’histoire de la bande dessinée, de ses débuts il y a près de 200 ans à sa reconnaissance institutionnelle récente. Une autre rencontre abordera la réalité socio-économique du secteur, notamment la place des femmes et les défis liés à l’IA. La matinée se conclura par une réflexion sur le Festival d’Angoulême de demain.

Créations contemporaines

L’après-midi sera consacré à la création actuelle : une table ronde sur la BD comme outil de diffusion des savoirs réunira auteurs, éditeurs et scientifiques. Une autre rencontre explorera l’essor des mangas français auprès de la jeune génération. Enfin, Catherine Meurisse proposera une masterclass autour de sa démarche artistique.

Marathons et rencontres

Des rencontres seront organisées avec Michel-Édouard Leclerc, Lucas Hureau et la coloriste Brigitte Findakly. Deux marathons de la BD réuniront académiciens et jeunes du Book Club du pass Culture pour présenter brièvement leurs albums favoris, des classiques aux œuvres récentes.

Hommage à René Goscinny

Pour le centenaire de la naissance de René Goscinny (1926-1977), un hommage réunira plusieurs personnalités, dont sa fille Anne Goscinny et Fabcaro. Les Prix Goscinny, récompensant un scénariste confirmé et un jeune scénariste, seront exceptionnellement remis à l’Institut de France.

Librairie et dédicaces

La Librairie de l’Institut accompagnera l’événement avec une sélection d’albums et un programme de dédicaces.

Rencontres, tables-rondes, dédicaces… L’Institut de France fête la bande dessinée le 14 mars avec une programmation foisonnante qui mêlera les perspectives historiques et contemporaines, artistiques et scientifiques, économiques et sociales, pédagogiques et festives. La journée se terminera par un hommage joyeux à René Goscinny, centenaire oblige !

Le samedi 14 mars 2026

de 09h30 à 19h00

gratuit Tout public.

Auditorium André et Liliane Bettencourt 3 rue Mazarine 75006 Paris



Afficher la carte du lieu Auditorium André et Liliane Bettencourt et trouvez le meilleur itinéraire

