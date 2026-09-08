Liotard et Marie-Antoinette. Visages sous enquête, Musée d’art et d’histoire, Genève

Informations pratiques

Liotard et Marie-Antoinette. Visages sous enquête Samedi 7 novembre, 11h30 Musée d’art et d’histoire

Prix libre, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T11:30:00+01:00 – 2026-11-07T12:30:00+01:00

Fin : 2026-11-07T11:30:00+01:00 – 2026-11-07T12:30:00+01:00

Avec à deux voix avec les commissaires de l’exposition, Marie-Eve Celio-Scheurer, conservatrice responsable de la collection d’arts graphiques et Catriona Seth, professeure à l’Université d’Oxford

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

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