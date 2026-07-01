AGENDA · Arrosès
Lire à la piscine Arrosès
mercredi 22 juillet 2026 · Arrosès
Informations pratiques
Arrosès
Lire à la piscine
1 Route de Crouseilles Arrosès Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Prêt de livres et lectures d’histoires. En partenariat avec les bénévoles de la bibliothèque d’Arrosès. .
1 Route de Crouseilles Arrosès 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 46 10
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English : Lire à la piscine
L’événement Lire à la piscine Arrosès a été mis à jour le 2026-07-09 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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