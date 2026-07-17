Lire à la plage, Grève du Minieu, Sables-d’Or-les-Pins

Informations pratiques

Lire à la plage Jeudi 13 août, 15h00 Grève du Minieu Côtes-d’Armor

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-13T15:00:00+02:00 – 2026-08-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-13T15:00:00+02:00 – 2026-08-13T18:00:00+02:00

Chaque jeudi, retrouvez la médiathèque sur la plage pour emprunter un livre à lire sur sa serviette, écouter une histoire ou jouer à un jeu face à la mer…

Annulation en cas de mauvais temps ou de canicule.

Jeudi 13 août de 15h à 18h, plage de Sables-d’Or-les-Pins (au bas de l’escalier du Casino)

Tout public – entrée libre

Grève du Minieu Sables-d’Or-les-Pins Sables-d’Or-les-Pins 22240 Côtes-d’Armor Bretagne

La médiathèque les pieds dans le sable !