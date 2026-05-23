Lire à la plage rendez-vous à la cabine de bain n°39 Perros-Guirec
Lire à la plage rendez-vous à la cabine de bain n°39 Perros-Guirec vendredi 14 août 2026.
Perros-Guirec
Lire à la plage
rendez-vous à la cabine de bain n°39 Plage de Trestrignel Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Bouquiner à la plage bercé par le bruit des vagues, vous en rêvez ?
Grande nouveauté ! Cet été, rendez-vous à la plage de Trestrignel ! La bibliothèque municipale s’y installe tous les mardis et vendredi du 7 juillet au 28 août, de 15h à 18h.
Retrouvez plus de 200 documents à consulter sur place et gratuitement, dans un des confortables transats de lecture installés au bord de la plage. Vous y découvrirez une sélection d’ouvrages variés journaux, magazines, bandes dessinées, nouvelles, romans … Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. .
rendez-vous à la cabine de bain n°39 Plage de Trestrignel Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 03 59
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L’événement Lire à la plage Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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