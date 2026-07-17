Lire à la plage, Plage de l’Anse du Croc, Pléhérel-Plage

Informations pratiques

Lire à la plage Jeudi 23 juillet, 15h00 Plage de l’Anse du Croc Côtes-d’Armor

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T15:00:00+02:00 – 2026-07-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-23T15:00:00+02:00 – 2026-07-23T18:00:00+02:00

Chaque jeudi, retrouvez la médiathèque sur la plage pour emprunter un livre à lire sur sa serviette, écouter une histoire ou jouer à un jeu face à la mer…

Annulation en cas de mauvais temps ou de canicule.

Jeudi 23 juillet de 15h à 18h, plage de l’Anse du Croc – Pléhérel-Plage

Tout public – entrée libre

Plage de l’Anse du Croc Pléhérel-Plage Pléhérel-Plage 22240 Côtes-d’Armor Bretagne

La médiathèque les pieds dans le sable !