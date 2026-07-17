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Lire à la plage, Plage de l’Anse du Croc, Pléhérel-Plage

jeudi 6 août 2026 · Plage de l'Anse du Croc · Pléhérel-Plage

Lire à la plage, Plage de l’Anse du Croc, Pléhérel-Plage

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Lieu
Plage de l'Anse du Croc
Adresse
Pléhérel-Plage
Ville
22240 Pléhérel-Plage
Département
Côtes-d'Armor
Tarif
Entrée libre

Lire à la plage Jeudi 6 août, 15h00 Plage de l’Anse du Croc Côtes-d’Armor

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-06T15:00:00+02:00 – 2026-08-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-06T15:00:00+02:00 – 2026-08-06T18:00:00+02:00

Chaque jeudi, retrouvez la médiathèque sur la plage pour emprunter un livre à lire sur sa serviette, écouter une histoire ou jouer à un jeu face à la mer…
Annulation en cas de mauvais temps ou de canicule.
Jeudi 6 août de 15h à 18h, plage de l’Anse du Croc – Pléhérel-Plage
Tout public – entrée libre

Plage de l’Anse du Croc Pléhérel-Plage Pléhérel-Plage 22240 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-frehel.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0296415112 »}]
La médiathèque les pieds dans le sable !

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