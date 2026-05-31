Lire à l’air libre, Foyer communal de Brignon, Brignon

Lire à l’air libre Samedi 20 juin, 15h00 Foyer communal de Brignon Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T15:00:00+02:00 – 2026-06-20T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T15:00:00+02:00 – 2026-06-20T21:00:00+02:00

– 15h à 18h, rencontres et ateliers sur le thème “petit.es et grand.es héros et héroïnes”.

– 18h, tirage de la tombola avec des livres et des chèques-lire à gagner.

– 19h à 20h, représentations spectaculaires d’arts martiaux, avec Anthony de l’association multi budo.

– 20h à 21h, concert du groupe “Encore heureux”.

Foodtrucks sur place.

Foyer communal de Brignon 7 D7, 30190 Brignon Brignon 30190 Gard Occitanie

Lectures, créations, ateliers, dédicaces, … Littérature Livres