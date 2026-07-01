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LIRE AU VERT, l’Heure du conte en plein air ! Place Nicolas Copernic Potigny

jeudi 16 juillet 2026 · Place Nicolas Copernic · Potigny

LIRE AU VERT, l’Heure du conte en plein air ! Place Nicolas Copernic Potigny

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Place Nicolas Copernic
Adresse
Médiathèque de Potigny
Ville
14420 Potigny
Département
Calvados
Tarif

Potigny

LIRE AU VERT, l’Heure du conte en plein air !

Place Nicolas Copernic Médiathèque de Potigny Potigny Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 16:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Dans le cadre du festival Partir en Livre, les bibliothécaires vous proposent une heure du conte en extérieur.
Dans le cadre du festival Partir en Livre, les bibliothécaires vous proposent une heure du conte Lire au vert en extérieur (à la Maison de Loisirs MJC)

L’occasion de profiter de belles histoires sur le thème du festival en prenant l’air !

Rendez-vous dans les médiathèques avant de se rendre sur le lieu de lecture.

Pour les 3-6 ans Gratuit, sur inscription   .

Place Nicolas Copernic Médiathèque de Potigny Potigny 14420 Calvados Normandie +33 9 62 01 90 22 

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English : LIRE AU VERT, l’Heure du conte en plein air !

As part of the Partir en Livre festival, the librarians are organising an outdoor storytelling session.

L’événement LIRE AU VERT, l’Heure du conte en plein air ! Potigny a été mis à jour le 2026-06-27 par OT Falaise Suisse Normande

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