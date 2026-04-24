Lire en transat Pressac
Lire en transat Pressac jeudi 2 juillet 2026.
Pressac
Lire en transat
Salle des fêtes Pressac Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 14:00:00
fin : 2026-07-02 17:00:00
Date(s) :
2026-07-02
15 bibliothèques du territoire, en partenariat avec la MJC Champ libre et la CCVG, viennent à votre rencontre. Elles sortent livres et transats et vous proposent contes et lectures.
Dans le jardin de la salle des fêtes de Pressac à 14h30, venez découvrir Nouvelle folie des contes ordinaires de Michèle Bouhet avec accompagnement musical. .
Salle des fêtes Pressac 86460 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 60 56 64
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English : Lire en transat
L’événement Lire en transat Pressac a été mis à jour le 2026-04-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne