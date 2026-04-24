Pressac

Lire en transat

Salle des fêtes Pressac Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 14:00:00

fin : 2026-07-02 17:00:00

Date(s) :

2026-07-02

15 bibliothèques du territoire, en partenariat avec la MJC Champ libre et la CCVG, viennent à votre rencontre. Elles sortent livres et transats et vous proposent contes et lectures.

Dans le jardin de la salle des fêtes de Pressac à 14h30, venez découvrir Nouvelle folie des contes ordinaires de Michèle Bouhet avec accompagnement musical. .

Salle des fêtes Pressac 86460 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 60 56 64

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English : Lire en transat

L’événement Lire en transat Pressac a été mis à jour le 2026-04-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne