Lire la Mer Quai de la Croix Concarneau

Lire la Mer

Quai de la Croix Chapelle de la Croix Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 10:30:00

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-10-29

En famille, laissez-vous guider au fil d’une promenade ponctuée de jeux et d’observations. En prenant le temps de regarder, de décrire et de questionner, vous apprendrez à lire le paysage maritime et à reconnaître les espèces qui peuplent l’estran. Une animation proposée en partenariat avec Bretagne Vivante. Prévoir une tenue adaptée à une sortie en plein air. En cas de météo défavorable, la visite

pourra être annulée.

En famille à partir de 6 ans

Durée 2H

Sur réservation via la Billetterie en ligne .

Quai de la Croix Chapelle de la Croix Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 10 20

