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Lire une œuvre Musée d’arts de Nantes Nantes

jeudi 1 octobre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes

Lire une œuvre Musée d’arts de Nantes Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Heure de début
18:00
Lieu
Musée d'arts de Nantes
Adresse
10 Rue Georges Clemenceau
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligneTarifs : 12€/8€/4€/2,5€

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-01 18:00 – 19:15
Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligneTarifs : 12€/8€/4€/2,5€ Adulte 

Comment regarder une peinture ? Lignes de construction, couleurs, lumière, facture ou encore sujet, forme, dimensions et matériaux du tableau… Rien n’est laissé au hasard et tout influence notre ressenti. Cette visite au cœur des collections vous offre les clés de lecture indispensables pour analyser les stratégies déployées par les artistes dans la mise en scène de leurs œuvres.Durée : 1h15

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=1923860897370400195


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