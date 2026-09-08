Lire une œuvre Musée d’arts de Nantes Nantes
jeudi 1 octobre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-01 18:00 – 19:15
Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligneTarifs : 12€/8€/4€/2,5€ Adulte
Comment regarder une peinture ? Lignes de construction, couleurs, lumière, facture ou encore sujet, forme, dimensions et matériaux du tableau… Rien n’est laissé au hasard et tout influence notre ressenti. Cette visite au cœur des collections vous offre les clés de lecture indispensables pour analyser les stratégies déployées par les artistes dans la mise en scène de leurs œuvres.Durée : 1h15
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=1923860897370400195
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