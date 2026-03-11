Lise Berthaud & le Quatuor Magenta Nouara Ambert

Lise Berthaud & le Quatuor Magenta

Nouara Moulin de Nouara Ambert Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 18:00:00

fin : 2026-08-25 19:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Concert du Festival de La Chaise Dieu

Altiste parmi les plus remarqués de sa génération, Lise Berthaud s’impose par un jeu d’une grande intensité expressive et une présence musicale très personnelle.

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Nouara Moulin de Nouara Ambert 63600 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 82 75 50 maud.colombie@moulin-de-nouara.fr

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English :

La Chaise Dieu Festival concert

One of the most acclaimed violists of her generation, Lise Berthaud stands out for her expressive intensity and highly personal musical presence.

L’événement Lise Berthaud & le Quatuor Magenta Ambert a été mis à jour le 2026-03-11 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez