« Lisons la nature »: L’étang et ses habitants, Parc Navazza-Oltramare, Genève
mercredi 16 septembre 2026 · Parc Navazza-Oltramare · Genève
Informations pratiques
« Lisons la nature »: L’étang et ses habitants Mercredi 16 septembre, 09h30 Parc Navazza-Oltramare
CHF 5.- (par enfant)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T09:30:00+02:00 – 2026-09-16T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T09:30:00+02:00 – 2026-09-16T11:00:00+02:00
Qui se cache sous la surface? Venez découvrir les habitants de l’étang. Il y a bien sûr les libellules, les grenouilles, les tritons, mais connaissez-vous les notonectes, les hydrophiles ou les dytiques? David et Chloé vous feront plonger dans cet écosystème aquatique très riche et fascinant, avec des observations, des partages de lecture et des moments ludiques.
Sur inscription: info@labiblio.ch
Parc Navazza-Oltramare Chemin de la Colline 2 1212 Lancy Genève 1213 Grand-Lancy Genève [{« type »: « email », « value »: « info@labiblio.ch »}] [{« link »: « mailto:info@labiblio.ch »}]
L’association Cycle de Vie et labiblio organisent au Parc Navazza-Oltramare une animation à l’attention des enfants de 4 à 8 ans, qui allie exploration de la nature et partage de lectures.
David McCrae
À voir aussi à Genève
- Un dimanche de fête à l’Ariana, Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, Genève 13 septembre 2026
- Au fil des danses et musiques du monde, Bateau Genève, Genève 13 septembre 2026
- Stage de DANSE DU MONDE permet aux femmes de voyager à travers la danse et la musique de plusieurs pays pour s’amuser et stimuler la bonne humeur, École de Tivoli, Genève 13 septembre 2026
- Roomful of Teeth & Gabriel Kahane, Bâtiment des Forces Motrices, Genève 13 septembre 2026
- Swiss AI Weeks 2026 – Vibe Coding x ODD, Maison de l’Avenir, Genève 14 septembre 2026