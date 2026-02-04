Little Films Festival Cinéma Le Drakkar Dives-sur-Mer

Dives-sur-Mer

Little Films Festival

Cinéma Le Drakkar 6 rue du Général de Gaulle Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-15

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-15

Le cinéma Le Drakkar propose une programmation spéciale pour le jeune public à découvrir en famille !

Le cinéma Le Drakkar propose une programmation spéciale pour le jeune public à découvrir en famille !

Dès 3 ans. .

Cinéma Le Drakkar 6 rue du Général de Gaulle Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 91 05 87

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English : Little Films Festival

Le Drakkar cinema is offering a special programme for young audiences to discover with the whole family!

L’événement Little Films Festival Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge