Little Films Festival Cinéma Le Drakkar Dives-sur-Mer
Little Films Festival Cinéma Le Drakkar Dives-sur-Mer mercredi 15 juillet 2026.
Dives-sur-Mer
Little Films Festival
Cinéma Le Drakkar 6 rue du Général de Gaulle Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-15
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-07-15
Le cinéma Le Drakkar propose une programmation spéciale pour le jeune public à découvrir en famille !
Le cinéma Le Drakkar propose une programmation spéciale pour le jeune public à découvrir en famille !
Dès 3 ans. .
Cinéma Le Drakkar 6 rue du Général de Gaulle Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 91 05 87
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English : Little Films Festival
Le Drakkar cinema is offering a special programme for young audiences to discover with the whole family!
L’événement Little Films Festival Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge
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