LIV DEL ESTAL – LA BULLE CAFE Lille

LIV DEL ESTAL Début : 2026-03-11 à 20:30. Tarif : – euros.

ONLY YOU PRÉSENTE : LIV DEL ESTALLiv del Estal… On dirait le nom d’un navire parti à la découverte d’un continent nonencore répertorié, sans carte ni boussole. Une terre vierge où tout est sauvage, insoumis, furieusement libre.Sur son cv de vie, on peut découvrir qu’elle a participé à une célèbre émission télé où des fauteuils se retournent ou pas, qu’elle a sorti deux EP sur un label qu’elle a quitté depuis.Pour elle, ces informations sont obsolètes, elles ne comptent pas et ne nous disent rien de son rapport à sa création et son esprit d’aujourd’hui.La réelle rencontre avec elle-même a lieu maintenantElle écrit l’EP 5:59. Qu’il est possible de considérer comme son acte fondateur, son disque de (re)naissance au monde.Autour de la fête, la rage d’exister et de s’affirmer. Une quête de partage, d’affirmation, de preuve d’existence. Une nouvelle naissance.Dans sa trance mélancolique, elle chante une génération sauvage, sans compromis, éprise de liberté et d’adrénaline.“Amour Scandaleux”, premier extrait, c’est l’urgence, le mouvement ; c’est un appel à n’être que soi-même, peu importe les risques.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA BULLE CAFE 47 RUE D’ARRAS 59000 Lille 59