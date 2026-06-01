Live Discord Concours Mines-Télécom, Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC), Mas-Saintes-Puelles

Live Discord Concours Mines-Télécom Jeudi 11 juin, 18h00 Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) Aude

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T18:00:00+02:00 – 2026-06-11T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-11T18:00:00+02:00 – 2026-06-11T19:30:00+02:00

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Informations clés :

Date : jeudi 11 juin 2026

Heure : 18h à 19h30

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Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) 3191 route de Castelnaudary, 11400 Mas-Saintes-Puelles Mas-Saintes-Puelles 11400 Aude Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.concours-mines-telecom.fr/landing/participez-au-live-discord-du-concours-mines-telecom/?doing_wp_cron=1779181130.4860529899597167968750 »}]

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