Live set Youthstar feat Matt-K au shaper Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Marennes-Hiers-Brouage

Live set Youthstar feat Matt-K au shaper

Marennes 13 rue des entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29 23:59:00

Date(s) :

2026-05-29

Youthstar feat Matt-K débarquent au Shapers Club House pour un live set entre hip-hop et drum & bass. Une soirée hybride entre rap, groove et bass music, pensée pour le son et le dancefloor. Entrée gratuite.

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Marennes 13 rue des entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 00 27

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English : Live set Youthstar feat Matt-K

Youthstar feat Matt-K take to the Shapers Club House for a live set between hip-hop and drum & bass. A hybrid evening of rap, groove and bass music, designed for sound and dancefloor. Free admission.

L’événement Live set Youthstar feat Matt-K au shaper Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes