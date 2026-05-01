Soirée ciné surf Marennes Marennes-Hiers-Brouage
Soirée ciné surf Marennes Marennes-Hiers-Brouage jeudi 28 mai 2026.
Marennes-Hiers-Brouage
Soirée ciné surf
Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 19:00:00
fin : 2026-05-28 23:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Soirée ciné surf au Shapers Club! Retrouve les deux légendes du surf: Tom Curren et Kyllian Guérin!
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Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 00 27
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English : Surf movie night
Surf movie night at the Shapers Club! Meet two surfing legends: Tom Curren and Kyllian Guérin!
L’événement Soirée ciné surf Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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