Soirée ciné surf Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Marennes-Hiers-Brouage

Soirée ciné surf

Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 19:00:00

fin : 2026-05-28 23:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Soirée ciné surf au Shapers Club! Retrouve les deux légendes du surf: Tom Curren et Kyllian Guérin!

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Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 00 27

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English : Surf movie night

Surf movie night at the Shapers Club! Meet two surfing legends: Tom Curren and Kyllian Guérin!

L’événement Soirée ciné surf Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes