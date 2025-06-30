LIVEPLAY – MUSIC OF THE SPHERES – ZENITH DE LILLE Lille

LIVEPLAY – MUSIC OF THE SPHERES Début : 2026-09-24 à 20:00. Tarif : – euros.

IMPERIAL SHOW PRESENTE : LIVEPLAY – MUSIC OF THE SPHERESCOLDPLAY by LIVEPLAY – Le show événement à ne pas manquer ! Un hommage exceptionnel au groupe le plus emblématique de ces 20 dernières années !Avec plus de 90 millions d’albums vendus, Coldplay est un phénomène mondial.Leurs tubes — “Viva La Vida”, “Fix You”, “Adventure of a Life time” » Yellow », « In my place », » Paradise », « sky full of stars » et bien d’autres — résonnent dans tous les coeurs, toutes générations confondues.LIVEPLAY recrée en live l’univers Coldplay avec une fidélité bluffante, une énergie contagieuse et un spectacle à couper le souffle. Une scénographie immersive, des effets spéciaux, lasers, artifices et serpentins pour une ambiance magique et inoubliable.Deux heures de pur bonheur, de frissons et de communion musicale, où chaque note, chaque lumière, chaque émotion vous transporte au coeur d’un concert de Coldplay.Ce n’est pas qu’un tribute. C’est une véritable expérience sensorielle. Un voyage au plus près de la magie Coldplay, porté par des musiciens passionnés et une performance scénique rare.LIVEPLAY : le seul tribute qui fait battre le coeur des fans à l’unisson.

ZENITH DE LILLE 1 BOULEVARD CITES UNIES 59000 Lille 59