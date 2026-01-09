LIVERE Cie A corps dissidents La Navette Saint-Laurent-en-Royans
LIVERE Cie A corps dissidents La Navette Saint-Laurent-en-Royans jeudi 26 mars 2026.
LIVERE Cie A corps dissidents
La Navette 230 route l’Arps Saint-Laurent-en-Royans Drôme
Tarif : 4 – 4 – 10 EUR
Tarif libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 18:30:00
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Sortie de résidence Théâtre à partir de 9 ans
.
La Navette 230 route l’Arps Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 36 09 74 lacinquiemesaisonaccr@gmail.com
English :
Sortie de résidence Theatre for ages 9 and up
