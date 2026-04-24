Livre à Coeur Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains

Vieux-Boucau-les-Bains

Livre à Coeur

Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 14:00:00

fin : 2026-05-22 16:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Echange convivial entre lecteurs et lectrices adultes. Ouvert à toutes et tous

Echange convivial entre lecteurs et lectrices adultes. Ouvert à toutes et tous .

Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 14 mediatheque@vieuxboucau.fr

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English :

A friendly exchange between male and female adult readers. Open to all

L’événement Livre à Coeur Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-24 par OTI LAS