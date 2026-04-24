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Livre à Coeur Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains

Livre à Coeur Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains

Livre à Coeur Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Place de la Mairie

Adresse : Médiathèque

Ville : 40480 Vieux-Boucau-les-Bains

Département : Landes

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Vieux-Boucau-les-Bains

Livre à Coeur

Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 14:00:00
fin : 2026-05-22 16:00:00

Date(s) :
2026-05-22

Echange convivial entre lecteurs et lectrices adultes. Ouvert à toutes et tous
Echange convivial entre lecteurs et lectrices adultes. Ouvert à toutes et tous   .

Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 14  mediatheque@vieuxboucau.fr

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English :

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L’événement Livre à Coeur Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-24 par OTI LAS

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