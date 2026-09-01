Informations pratiques

Laxou

Livre sur la Place 2026 Conférence Andreï Kourkov Le Livre dans les quartiers de la Métropole avec Batigère

Laxou Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 17:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Une rencontre avec le célèbre écrivain ukrainien Andreï Kourkov autour de son dernier ouvrage qui nous plonge au cœur du printemps 1919 à Kiev. L’occasion de comprendre la fragile Ukraine et d’évoquer la situation politique actuelle.

En partenariat avec Batigère Habitat et la Métropole du Grand Nancy.Tout public

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Laxou 54520 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 28 71 16

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English :

A discussion with the renowned Ukrainian writer Andre%EF Kourkov about his latest book, which takes us deep into the heart of spring 1919 in Kyiv. An opportunity to gain insight into Ukraine’s fragile situation and to discuss the current political climate.

In partnership with Batigère Habitat and the Greater Nancy Metropolitan Area.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Andreï Kourkov Le Livre dans les quartiers de la Métropole avec Batigère Laxou a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY