Livre sur la Place 2026 Conférence Sonja Delzongle Un soir en médiathèque Médiathèque de Seichamps • Maison de l’Amitié Seichamps

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Seichamps

Livre sur la Place 2026 Conférence Sonja Delzongle Un soir en médiathèque

Médiathèque de Seichamps • Maison de l’Amitié 19 rue de Varinchamps Seichamps Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 18:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Dans ce thriller parfaitement orchestré, Sonja Delzongle, vous emmène dans une forêt sombre du Morvan, où une famille s’est réfugiée après une agression. Mais ce havre de paix n’est pas ce qu’il semble être.

Sonja Delzongle, La gardienne (Fleuve)Tout public

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Médiathèque de Seichamps • Maison de l’Amitié 19 rue de Varinchamps Seichamps 54280 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

In this perfectly orchestrated thriller, Sonja Delzongle takes you to a dark forest in the Morvan, where a family has taken refuge after an attack. But this haven of peace is not what it seems.

Sonja Delzongle, *La gardienne* (Fleuve)

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Sonja Delzongle Un soir en médiathèque Seichamps a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY