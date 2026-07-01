Informations pratiques

« Montée d’adrénaline »

Voguing, électro, krump… Sur la grande scène du Jardin des Tuileries, les styles se croisent dans une chorégraphie enflammée, où la danse s’écrit comme un long plan-séquence. Carmel Loanga, artiste issue du hip-hop et en plein essor, réunit cinq jeunes interprètes traversés par leurs contradictions, leurs doutes et leurs désirs brûlants. L’ivresse des lucioles, c’est l’ego trip furieux d’une bande d’ami·es, lancée à pleine vitesse. Les lucioles, ce sont les parts d’ombre et de lumière qui les habitent. Chercher, séduire, affirmer son identité, trouver sa place. Mais à force de se mesurer au regard des autres, l’élan vacille. Sous les marronniers, au crépuscule, le corps s’impose comme unique langage, tandis que le mouvement déploie une narration haletante, à fleur de peau.

En partenariat avec Les Étés du Louvre

Une chorégraphie de Carmel Loanga dans le cadre du Festival Paris l’été

Du mercredi 22 juillet 2026 au jeudi 23 juillet 2026 :

mercredi, jeudi

de 19h00 à 19h50

payant

Tarif Tuileries B

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-22T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-23T22:50:00+02:00

Date(s) : 2026-07-22T19:00:00+02:00_2026-07-22T19:50:00+02:00;2026-07-23T19:00:00+02:00_2026-07-23T19:50:00+02:00



https://www.parislete.fr/fr/le-programme/l-ivresse-des-lucioles



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