LMZG, Le Scarabée, La Verrière

LMZG Vendredi 17 avril, 20h30 Le Scarabée Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T20:30:00+02:00 – 2026-04-17T21:30:00+02:00

Fin : 2026-04-17T20:30:00+02:00 – 2026-04-17T21:30:00+02:00

LMZG débarque pour vous faire goûter aux fantasmes d’un voyage musical dans le temps. Entre le swing des années 20, le Groove urbain et l’électro teinté de cuivres, LMZG se joue des époques et des styles pour offrir une aventure musicale rétro-moderne.

En 2021 le groupe à été diffusé dans l’espace sur la Playlist de Thomas Pesquet qui est fan du groupe.

Depuis quelques tournées, LMZG s’est fait un nom et une belle place sur les affiches des grands festivals européens (Musilac, Cabaret Frappé, Boomtown (Uk), Fusion Festival (All), Montreux jazz festival (Ch), Aluna Festival, Montjoux festival…).

Véritable moment festif, ils font mouche partout, la foule danse, la foule participe, conquise et fédérée. Le public découvre un « Cotton club » ou un cabaret digital ou se mélange samples swing, saxophone, trompette, synthés autour d’une electro/house puissante et incendiaire.

En mixant les sonorités de Duke Ellington et celles des Daft Punk, ce groupe réunit toutes les générations.

Le Scarabée 7 Bis Avenue Du Général Leclerc, 78320 La Verrière La Verrière 78320 Yvelines Île-de-France 01 30 13 87 40 https://www.ville-laverriere.com/le-scarabee [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3815 »}]

Concert Electro-Swing

LMZG