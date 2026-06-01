Montagnac

LO CAP DELS JOVENS

Esplanade des Platanes Montagnac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Les Cap dels Jovens et le Fuòc de la Sant Joan animent Montagnac avec jeux, défilé, traditions occitanes, animaux totémiques, repas, musique et grand feu de la Saint-Jean. Un week-end festif, convivial et intergénérationnel.

À l’occasion des festivités de la Saint-Jean, Montagnac célèbre Lo Cap dels Jovens et le Fuòc de la Sant Joan lors d’un week-end riche en animations, traditions occitanes et moments de convivialité.

Le samedi, la journée débute avec une exposition consacrée aux fêtes montagnacoises et des chants à l’ostaleta accompagnés de la cabreta. Jeux olympiques libres, cérémonie d’ouverture, course avec la flamme, élection du Maire du Jour et remise de la clé de la ville rythment l’après-midi. Les participants pourront ensuite prendre part aux Olympiadas avant l’élection du Cap dels Jovens et l’arrivée des animaux totémiques.

La soirée se poursuit avec un apéritif musical, un repas occitan, un défilé festif jusqu’au lieu du feu et l’embrasement du traditionnel Fuòc de la Sant Joan, accompagné de farandoles et d’animations totémiques.

Le dimanche, les festivités se clôturent par un loto occitan/français ouvert à tous.

Un rendez-vous incontournable pour découvrir les traditions locales, partager des moments festifs en famille et célébrer la culture occitane dans une ambiance chaleureuse et populaire. .

Esplanade des Platanes Montagnac 34530 Hérault Occitanie +33 4 67 49 86 86 festivites@ville-montagnac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LO CAP DELS JOVENS

Cap dels Jovens and Fuòc de la Sant Joan bring Montagnac to life with games, a parade, Occitan traditions, totemic animals, food, music and a huge Midsummer bonfire. A festive, convivial and intergenerational weekend.

L’événement LO CAP DELS JOVENS Montagnac a été mis à jour le 2026-06-10 par 34 ADT34