OPÉRA’BOUFFE Montagnac
OPÉRA’BOUFFE Montagnac mardi 30 juin 2026.
Montagnac
OPÉRA’BOUFFE
Avenue des Sports Montagnac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
Soirée Opéra Bouffe au Théâtre de Verdure de Montagnac avec les solistes Sylvie Vilaceque et Jean-Pierre Torrent, accompagnés par la chorale Montacanto. Un spectacle musical mêlant humour, émotion et grands airs d’opéra.
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Avenue des Sports Montagnac 34530 Hérault Occitanie +33 9 62 27 11 17
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English :
Opéra Bouffe evening at Montagnac Théâtre de Verdure with soloists Sylvie Vilaceque and Jean-Pierre Torrent, accompanied by the Montacanto choir. A musical show combining humor, emotion and great opera arias.
L’événement OPÉRA’BOUFFE Montagnac a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 ADT34
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