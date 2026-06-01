Montagnac

OPÉRA’BOUFFE

Avenue des Sports Montagnac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Soirée Opéra Bouffe au Théâtre de Verdure de Montagnac avec les solistes Sylvie Vilaceque et Jean-Pierre Torrent, accompagnés par la chorale Montacanto. Un spectacle musical mêlant humour, émotion et grands airs d’opéra.

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Avenue des Sports Montagnac 34530 Hérault Occitanie +33 9 62 27 11 17

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English :

Opéra Bouffe evening at Montagnac Théâtre de Verdure with soloists Sylvie Vilaceque and Jean-Pierre Torrent, accompanied by the Montacanto choir. A musical show combining humor, emotion and great opera arias.

L’événement OPÉRA’BOUFFE Montagnac a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 ADT34