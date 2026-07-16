L’observatoire photographique participatif du paysage en Val de Loire, Médiathèque Philippe Barbeau, Saint-Laurent-Nouan

Informations pratiques

L’observatoire photographique participatif du paysage en Val de Loire Samedi 19 septembre, 14h00 Médiathèque Philippe Barbeau Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

L’exposition présente une sélection des plus de 150 points de vue re-photographiés régulièrement selon le protocole de l’observatoire photographique du paysage. Ce projet est participatif, les « adoptants » de point de vue complètent les séries lancées par Christophe Le Toquin, photographe professionnel et directeur de l’École du paysage. Leurs photos renouvellent le regard sur le territoire et contribuent à l’appréhension de l’évolution des paysages et de leur valorisation.

Le projet est mené depuis 2000 par l’Obersavoire Loire (Blois) dans le Loir-et-Cher et élargie sur le sur le périmètre inscrit sur la liste du patrimoine mondial en 2020 par la Mission Val de Loire (Tours).

L’exposition est ouverte entre 15 septembre et 10 octobre aux horaires habituels de la médiathèque.

Médiathèque Philippe Barbeau 22 rue des Écoles, 41220 Saint-Laurent-Nouan Saint-Laurent-Nouan 41220 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 87 22 54 https://mediatheque.stlaurentnouan.fr/

L’exposition présente une sélection des plus de 150 points de vue re-photographiés régulièrement selon le protocole de l’observatoire photographique du paysage.

© Christophe Le Toquin, Michel Barrault, Christian Delavault, François Lechat