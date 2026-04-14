LOCAL HEROES, Le Sax, Achères

LOCAL HEROES Samedi 18 avril, 20h30 Le Sax Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T20:30:00+02:00 – 2026-04-18T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-18T20:30:00+02:00 – 2026-04-18T22:30:00+02:00

Avis à tous les musiciens et musiciennes confirmés ou non, sortez de vos studios de répétition, garages ou caves … les soirées Local Heroes sont l’occasion d’exposer votre talent au grand jour !

Depuis des années, Le SAX met un point d’honneur à soutenir la scène musicale locale et à faire se rencontrer artistes et public, alors n’hésitez plus. Envie de jouer ?

Le Sax 2 RUE DES CHAMPS 78260 ACHÈRES Achères 78260 Yvelines Île-de-France

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