LOD – EXPERIMENTALISTE – THEATRE A L’OUEST Caen

LOD – EXPERIMENTALISTE Début : 2026-03-15 à 17:00. Tarif : – euros.

Révélé par ses vidéos virales cumulant des centaines de millions de vues, Lod Expérimentaliste transpose son univers sur scène. Il y explore une nouvelle forme d’art : l’expérimentalisme. À la croisée du mentalisme, de l’hypnose et de l’humour, Lod manipule la psychologie humaine et se joue de vos perceptions. Dans cette expérience dont vous êtes le centre, il ne fait qu’une seule promesse : repousser vos limites. On en ressort un peu différent — sans vraiment savoir pourquoi. Durée 1h30, à partir de 8 ans

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14