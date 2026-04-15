L’odyssée de Céleste | Cinéfamille, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing

L’odyssée de Céleste | Cinéfamille Dimanche 26 avril, 15h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Nord

Cinéfamille > 1,80 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T15:00:00+02:00 – 2026-04-26T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-26T15:00:00+02:00 – 2026-04-26T16:30:00+02:00

L’ODYSSÉE DE CÉLESTE

De Kid Koala

2026 | Canada | 1h26 | VF

À PARTIR DE 6 ANS

Depuis son enfance, Céleste vit avec son meilleur ami, un robot, qui l’aide à accomplir son rêve : devenir astronaute ! Mais lorsqu’elle embarque pour sa première mission, son robot se retrouve seul sur Terre.

Cinéfamille*

*Les séances Cinéfamille proposent une projection suivie d’un goûter accessible au tarif de 1,80 €. Ce tarif est uniquement valable sur présentation d’une contremarque à retirer, sans aucun justificatif, dans plusieurs médiathèques et centres sociaux de Tourcoing (liste sur notre site internet et à l’accueil).

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 Rue du Fresnoy 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 38 00 http://www.lefresnoy.net/fr [{« type »: « email », « value »: « accueil@lefresnoy.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 28 38 00 »}]

Projection + goûter au tarif de 1,80 € sur présentation d’une contremarque à retirer dans les médiathèques de Tourcoing. Cinéma Jeune public

DR