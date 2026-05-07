Plouha

L’Odyssée des Plages

Plage du Vieux Bréhec Plouha Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 15:00:00

fin : 2026-07-20 18:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Jeu d’aventure grandeur nature proposé par l’Office de Tourisme Falaises d’Armor, plage du Vieux Bréhec.

Zeus Avant J.C.,

Ulysse n’est pas encore revenu de son long voyage loin d’Ithaque. Son équipage a quasi totalement disparu ou ses membres ont péri face à la colère des dieux. Ainsi, Lycaon, Amphidamas, Antiochus, Amphialus et Alkimos manquent à l’appel…

Périmède le valeureux se retrouve envoyé par magie dans un mystérieux territoire…perdu sur les plus hautes falaises de Bretagne à Plouha. Il comprend vite que ce sont les dieux qui ont choisi de le mettre au défi. Installé sur la plage et armé de son intelligence et de sa force, il semble prêt à les défier pour revenir auprès d’Ulysse. Vous allez devoir aider Périmède dans sa mission et faire plier les dieux de l’Olympe. Aurez-vous suffisamment de temps ?

Partez à l’aventure sur les plages et aidez Périmède dans son odyssée. Bon courage compagnons !

Dans cette activité ludique vous retrouverez une touche d’escape game, d’énigmes et d’aventures.

Pendant une petite heure, dans une ambiance théâtrale et sur les plages, avec vos amis ou votre famille, vous serez plongés dans un scénario où vous devrez faire preuve de perspicacité et de courage. Inutile de réserver, rendez-vous sur place. Gratuit. .

Plage du Vieux Bréhec Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 12 47

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English :

L’événement L’Odyssée des Plages Plouha a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme Falaises d’Armor